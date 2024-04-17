По данным руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, по области функционируют 375 школ, 65 из которых расположены в Уральске. В них обучаются более 122 тысячи учащихся.

– Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в нашем регионе, вносит коррективы в процесс непрерывного образования. Наша задача - организация учебного процесса для получения качественного образования и обеспечение безопасности детей. На сегодняшний день на объектах образования функционируют шесть эвакопунктов (Каратобинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, г. Уральске – 4 - прим. автора). Также в двух вузах сформировано 3 эвакопункта. При необходимости в объектах образования имеется возможность открыть 164 эвакуационных пункта, из них 149 в школах, 15 в колледжах. В 13 эвакопунктах области на сегодняшний день находятся 968 детей, - сообщила Айгуль Мынбаева.

В связи с чрезвычайной ситуацией в регионе с 15 апреля в школах и организациях профессионально –технического и дополнительного образования Акжайыкского, Бурлинского, Теректинского районов, района Байтерек и города Уральска, расположенных вдоль реки Урал учебный процесс переведен на дистанционный формат. Используются платформы onlineMektep.org, BilimAll.kz, Daryn.Online, работают мобильные приложения.

Из 130 школ, расположенных в населенных пунктах, подверженных затоплению, в 103 школах учащиеся переведены на дистанционный формат обучения. В них обучаются 75 тысяч учащихся.

– В 33-х школах Акжайыкского района, расположенных вдоль реки Урал, обучение ведется традиционно в зависимости от ситуации на местности. Директорам школ поручено провести разъяснительную работу среди педагогических коллективов и учащихся, обсудить на педагогическом совете вопрос перехода на дистанционное обучение во время паводка и обеспечить учащихся необходимой компьютерной техникой. Данный вопрос находится на контроле управления и отделов образования. Просим родителей следить за безопасностью детей, не оставлять их без контроля, особенно быть бдительными с безопасностью на водоемах, - отметила руководитель ведомства.

Стоит отметить, что в школах Атырауской и Актюбинской областей приостановлено проведение СОРов и СОЧей. Что касается нашей области, то решение будут принимать в зависимости от ситуации.

Мониторинг образовательных достижений обучающихся был запланирован на апрель текущего года. По области в список включены 87 школ. В связи с паводковой ситуацией в двух школах (СОШ №8 г. Аксай Бурлинского района, Подстепновская СОШ №1 Теректинского района - прим. автора) не будет проводиться МОДО. В остальных 85 школ мониторинг перенесен на май.

Кроме этого, Айгуль Мынбаева сообщила, что с 1 апреля по 31 августа идет набор в первый класс. По прогнозным данным, в 2024-2025 учебном году первоклашками станут 12 483 детей. На сегодняшний день поступило 2 177 обращений. Заявления принимаются через www.egov.kz веб-портал электронного правительства и организации образования.

Из 36 организаций технического и профессионального образования области 22 колледжа переведены на дистанционный формат обучения. В них получают образование 13 792 студента.