Открытие областной ярмарки педагогических инноваций в рамках августовской конференции педагогических работников на тему "Глобальные ценности и качество Казахстанского образования и науки", а также "Мастерство без границ" состоялось в средней общеобразовательной школе №50. Цель данного мероприятия - внедрить новые идеи и педагогические инновации, создать платформы для обмена передового опыта. Выявить эффективные решения социально значимых проблем в сфере образования. Учитель начальных классов Шынгырлауской средней общеобразовательной школы Назгуль Турымтаева рассказала, что они группой из пяти человек приехали из Шынгырлауского района. - Обучение в нашей школе ведется на двух языках, русском и казахском. Мы приехали защищать свой один большой проект. Каждый будет защищать свою технику, я, к примеру, остановилась на том, что мне интересно. Это психологический настрой ребенка в учебе. Я думаю, это важнейший элемент во время проведения урока, потому что, придя на урок, учитель должен суметь наладить контакт. По лицам детей понять, с чего начать урок, и какие слова нудно подобрать, чтобы он прошел в благоприятной обстановке, - сказала Назгуль Турымтаева. Еще одна участница ярмарки директор средней общеобразовательной школы им. Шубина Роза Ихсанова будет предоставлять проект по химии. - Я представляю мультимедийную презентацию на тему "Практическая химия". Химия - это курс, предназначенный для учеников 10 и 11 классов. Задача курса - профориентация детей с раннего возраста готовим к предстоящим профессиям. Это очень сложный предмет, и мы стараемся привлечь их такими знаниями, как состав краски для волос или шампуни, изучить их химический состав, чтобы в дальнейшем ребенок мог применить эти знания в повседневной жизни, - пояснила Роза Ихсанова. Стоит отметить, что в ярмарке приняли участие 320 педагогов, в том числе методисты районных и городского отделов образования, специалисты районных и городского отделов образования ответственные за работу МКШ, директора РЦ, директора и заместители директоров магнитных школ, директора и заместители директоров МКШ, педагоги дошкольного образования, начальных классов, физической культуры и начальной военной подготовки, библиотекари школ.