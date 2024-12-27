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Социум

Ярмарка пройдет в преддверии Нового года в Уральске

В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственная ярмарка состоится 28 и 29 декабря
Арайлым Усербаева
Ярмарка пройдет в преддверии Нового года в Уральске

В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственная ярмарка состоится 28 и 29 декабря с 9:00 до 13:00 по адресам:

  • 28 декабря по улице Ихсанова;
  • 29 декабря в поселке Зачаганск, улица Жангир хана 52Б (площадка ТД «Жангир хан»).

Принять участие в ярмарке приглашают предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.

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Ранее в министерства торговли и интеграции сообщили, что с начала декабря в разных регионах Казахстана было организовано более 250 сельскохозяйственных ярмарок, которые привлекли почти 1 млн посетителей. Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова отметила, что ярмарки пользуются большим спросом среди казахстанцев, и почти вся представленная продукция быстро распродается.

Кроме того, на рынки регионов поступают овощи из стабилизационных фондов. К 19 декабря из стабфондов было реализовано более 9 тысяч тонн картофеля, 2,6 тысяч тонн моркови, почти 3 тысячи тонн лука и свыше 2 тысяч тонн капусты.

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