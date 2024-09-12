В пресс-службе акимата города сообщили, что празднование Дня города в Уральске начнётся с 17 сентября с междугороднего турнира по волейболу, а закончится 22 сентября чемпионатом области по байге. Всего обещают 10 мероприятий — выставки, ярмарки, чемпионаты.

Гала-концерт, фейерверк и скачки: как уральцы отметят День города

В пресс-службе акимата города сообщили, что празднование Дня города в Уральске начнётся с 17 сентября с междугороднего турнира по волейболу, а закончится 22 сентября чемпионатом области по байге. Всего обещают 10 событий — выставки, ярмарки, чемпионаты.

17-23 сентября в СК «Орал» пройдет традиционный междугородний турнир по волейболу «Достық-Дружба».

20 сентября в 9:00 во дворце культуры «Атамекен» пройдет экологический форум «Uralsk Green Forum».

20 сентября в 15:00 в 41 доме на улице Кеменгер состоится торжественная церемония вручения ключей от новых квартир гражданам, стоящих в очереди на получения жилья.

20 сентября в 16:00 торжественная сдача в эксплуатацию благоустроенных дворов, их адреса уточняются.

20 сентября в 17:00 вдоль трассы Уральск-Саратов пройдет церемония открытия нового бульвара в поселке Зачаганск.

21 сентября в 11:00 на арбате по улице Д. Нурпеисовой пройдет ярмарка ремесленников и цветов. В этот же день состоится выставка продуктов местных производителей.

21 сентября в 16:00 во дворце культуры «Атамекен» пройдет вечер классической музыки «Орал опера - 2024».

21 сентября в 20:00 на площади Первого президента пройдет праздничный гала-концерт «Туған қалам - Орал». Для уральцев будут выступать звезды казахстанской эстрады Балжан Бидаш, Adam, Qarakesek.Ведущими концертами будут Газиз Ерболат и Акболат Утебаев.

Завершится гала-концерт фейерверком, который будет запущен на площади Первого президента в 23.00.

22 сентября в 10:00 в районе Меловых горок (Ипподром) пройдет открытый чемпионат ЗКО по байге «Жайық жүрегі – 2024».

Датой основания Уральска считается 1613 год. Однако большинство учёных считает, что городу как минимум, 700 лет.

В прошлом году на День города провели 40 мероприятий.



