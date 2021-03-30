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Социум

Юношеская сборная по волейболу из ЗКО заняла первое место

Юношеская сборная из ЗКО заняла первое место на чемпионате РК по волейболу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске с 22 по 29 марта прошел весенний чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды из г. Нур Султан, г. Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбыльской, Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Южно- Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Юношеская сборная из ЗКО одержала победу, заняв 1 место. 2 место у сборной из Жамбылской области, 3 место - у сборной Южно- Казах
Дана Рахметова
Юношеская сборная по волейболу из ЗКО заняла первое место
Юношеская сборная из ЗКО заняла первое место на чемпионате РК по волейболу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Юношеская сборная по волейболу из ЗКО заняла первое место
Юношеская сборная по волейболу из ЗКО заняла первое место
В Уральске с 22 по 29 марта прошел весенний чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды из г. Нур Султан, г. Алматы,  Павлодарской, Кызылординской,  Актюбинской, Жамбыльской, Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Южно- Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Юношеская сборная из ЗКО одержала победу, заняв 1 место. 2 место у сборной из Жамбылской области, 3 место - у сборной Южно- Казахстанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
волейбол

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