Юношеская сборная по волейболу из ЗКО заняла первое место

Юношеская сборная из ЗКО заняла первое место на чемпионате РК по волейболу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске с 22 по 29 марта прошел весенний чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды из г. Нур Султан, г. Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбыльской, Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Южно- Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Юношеская сборная из ЗКО одержала победу, заняв 1 место. 2 место у сборной из Жамбылской области, 3 место - у сборной Южно- Казах