В социальных сетях появилось видео, снятое на борту самолета Алматы-Уральск. По словам автора ролика, молодой человек решил записать видео для социальных сетей, но его действия привели к задержке рейса. На борт вызвали представителей авиационной охраны, которые прибыли вместе с кинологами для проверки. Самолет проверили, взрывчатое устройство не нашли. Молодого человека сняли с рейса, а пассажирам пришлось ждать целый час, чтобы воздушное судно взлетело.

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.

Теперь за неудачную шутки юноше грозит наказание до 5000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.