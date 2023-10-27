— Всех пассажиров самолёта завели в здание аэропорта. Еды нет. Чай, который должен быть горячий, продают холодным. Люди все нервные, недовольные, — написали в редакцию.

— Это рейс 7366 Уральск — Астана авиакомпании Fly Arystan. Пассажиров разместили в терминале аэропорта и обеспечили напитками. Борт покинул аэропорт в 9:54. Также задержали рейс 320, следовавший по направлению Уральск — Астана авиакомпании Air Astana. Самолёт вылетел в 10:36. Причиной задержки стала внезапно возникшая неисправность с противообледенительной машиной, которую оперативно устранили. Техника прошла осмотр и подготовку накануне вечером. Её полностью подготовили к эксплуатации, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.

Два рейса в столицу задержали в аэропорту Уральска из-за неисправности с машиной для противообледенительной обработки. В редакцию обратились пассажиры рейса Уральск — Астана. Они сообщили о задержке рейса, который должен был вылететь в 7:20.Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова подтвердила задержку двух рейсов.

Противообледенительную защиту бортов выполняют при некоторых погодных условиях, включая снег, который выпал в Уральске.