Ещё пять человек пострадали после травли клопов в Актау

26 октября после травли клопов в квартире в 3а микрорайоне пострадали двое взрослых и трое детей, передаёт Lada.Kz. Обработку жилья проводили серной шашкой. Её хозяин квартиры купил на рынке.

— Предупредили всех соседей, организовали условия для эвакуации людей при помощи акима города. Но граждане, проживающие в соседних квартирах, отказались выезжать. Они были предупреждены обо всех последствиях. Сотрудники ЧС и полиции также были на месте происшествия. Оперативно проведены работы и устранены причины отравления. За медицинской помощью в больницу обратились пять человек и отпущены на амбулаторное лечение, — рассказала глава управления санитарно-эпидемиологического контроля региона Асима Жарылгасова.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в детское отделение обратились трое детей из одной семьи. Двоих отпустили домой после осмотра. А третьего госпитализировали, его состояние оценивается стабильно тяжёлое.

20 октября двое детей погибли после травли клопов в Актау. Их соседка провела самостоятельную дезинсекцию, не оповестив жильцов дома.