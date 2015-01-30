В Караганде видеорегистратор заснял школьницу за рулем автомобиля Lexus, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ссылку на видео в редакцию прислал читатель. Кадр с YouTube Кадр с YouTube В ролике, размещенном на YouTube пользователем lexter890, девочка около 10-14 лет подходит к Lexus и деловито открывает водительскую дверь. Вскоре к ней присоединятся женщина с младенцем на руках. После короткого разговора девочка оставляет школьный рюкзак на заднем сидении и садится за руль. Женщина с ребенком садится рядом. Машина трогается с места и неуверенно выезжает на дорогу. "Ребенок выйдя со школы садится за руль и едет. А почему бы и нет?", - говорится в описании к видео (орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.). За двое суток ролик посмотрели более 34 тысяч раз. Мнения пользователей разделились. "Отдайте видео в ГАИ, пусть хотя бы оштрафуют", - считает комментатор Chuva k. "Акселерация на лицо, а вообще куда гибдд смотрит непонятно, думаю этот случай скоро в новостях будет", - предсказал Sup wm. Пользователь Martin M придерживается иного мнения: "Для Казахстана это нормальное явление".  