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Социум Спорт

Юные спасатели ЗКО заняли первое место на республиканских сборах

Лучшие результаты на республиканских сборах юных спасателей, которые проходили на днях в Алматы в скальном городе «Астана», показала команда из нашей области. В соревнованиях участвовали 4 команды с Астаны, Кызылорды, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Молодые спасатели соревновались в области знания пожарной безопасности и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим во время ЧС, знания правил поведения при угрозе и возникновении ЧС. Кроме того, юные спасатели принимали участие и в творческих конкурсах. - Мероприятие проводилось в целях подготовки подрастающего поколе
Marat
Юные спасатели ЗКО заняли первое место на республиканских сборах
Лучшие результаты на республиканских сборах юных спасателей, которые проходили на днях в Алматы в скальном городе «Астана», показала команда из нашей области.
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 В соревнованиях участвовали 4 команды с Астаны, Кызылорды, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Молодые спасатели соревновались в области знания пожарной безопасности и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим во время ЧС, знания правил поведения при угрозе и возникновении ЧС. Кроме того, юные спасатели принимали участие и в творческих конкурсах. - Мероприятие проводилось в целях подготовки подрастающего поколения к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, развития сотрудничества между молодежными организациями юных спасателей республики и обучения навыкам правильных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, - говорит главный спасатель ОСО ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Спасатели в возрасте 10-15 лет продемонстрировали свои навыки в поисково-спасательных работах, пожарно-тактических эстафетах на земле, воде и даже при эвакуации условного пострадавшего из полуразрушенного здания. На соревновании честь нашей области защищала команда «Батыс West» - призеры областного слета юных спасателей 2014 года. В первый же день ребята эвакуировали пострадавших из полуразрушенного здания. Затем юные спасатели изготовили носилки и вязали узлы, а также показали навыки по оказанию медицинской помощи на природе. Среди начинающих спасателей были не только представители сильного пола, в команде была и девушка. Первое место заняла команда ЗКО, второе место взяла команда из Кызылординской области и третье место разделили команды Астаны и Восточно-Казахстанской области.
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