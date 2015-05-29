Юные спасатели ЗКО заняли первое место на республиканских сборах

Лучшие результаты на республиканских сборах юных спасателей, которые проходили на днях в Алматы в скальном городе «Астана», показала команда из нашей области. В соревнованиях участвовали 4 команды с Астаны, Кызылорды, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Молодые спасатели соревновались в области знания пожарной безопасности и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим во время ЧС, знания правил поведения при угрозе и возникновении ЧС. Кроме того, юные спасатели принимали участие и в творческих конкурсах. - Мероприятие проводилось в целях подготовки подрастающего поколе