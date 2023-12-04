Какие работы и услуги должен оказывать КСК жильцам домов, и за что жильцы оплачивают управлению объектом кондоминиума, объяснил руководитель отдела ЖКХ Уральска Азамат Халелов.

Уральский городской маслихат утвердил минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 2022 год в сумме 65 тенге за один квадратный метр в месяц. Этот тариф действителен и сегодня. И все КСК, ОСИ и ПТ должны исчислять по нему оплату.

— 15 тенге от данной суммы ежемесячно идёт на оплату труда сотрудников КСК: административные расходы, а именно, оплата труда за ведение бухгалтерского учёта, статистическая и налоговая отчётность, оплата труда исполнительному органу (в данном случае председателю КСК) за управление объектом кондоминиума. Заработная плата всего штата КСК, кто туда входит. А также обязательные платежи в бюджет: налоги, отчисления и другое, банковские услуги, за расчётно-кассовое обслуживание, расходы на содержание офиса: аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и её содержание, — объясняет руководитель.

Далее, четыре раза в год оплачивается содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе: дезинфекция подъездов и подвальных помещений от насекомых, дератизация (борьба с грызунами), дезинсекция паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума. На это уходит 10 тенге.

Также проводится техническое обслуживание и локализация аварий общедомовых инженерных систем: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции. За исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учёта потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию.

— КСК должен устранять поломку, если прорвало трубы отопления в подвале или в подъезде. На нём лежит канализация, вентиляция, газоснабжение — все инженерные системы. Напоминаю, на это отчисляются шесть тенге из 65 тенге с квадрата, — отметил Халелов. — 10 тенге жильцы оплачивают за круглосуточную подготовку общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду и их содержание. Сюда входит опрессовка и прочие работы.

КСК один раз в неделю ведёт обязательную работу по обеспечению санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума. А именно: мыть лестничные пролёты в подъездах, перила, очищать подвальные помещения, убирать предподъездную территорию. Здесь КСК должен нанять техничку. За это жильцы оплачивают 12 тенге.

— Чаще всего жильцы сами моют подъезды. А это не правильно. Ведь деньги вычисляются на эти услуги. Поэтому вы вправе потребовать от КСК техничку, — сказал руководитель.

Также один раз в месяц КСК должен обеспечивать санитарное состояние земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума: проводить озеленение, в том числе посадка, уход, обрезка зелёных насаждений и газонов. Санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши. За это отчисляются 12 тенге.

— Если дом не весь оплачивает, председатель КСК может спокойно сказать: какую работу вы с меня требуете? Если стопроцентно оплачивают все собственники, то все услуги жители могут требовать с КСК. В данном случае председатель КСК обязан все требования выполнять. Ведь жители нанимают КСК, чтобы он обслуживал их дом, — подчеркнул Азамат Халелов.

Мы спросили главу отделу: некоторые подвалы завалены старой мебелью, хламом от жильцов, которые в данном доме давно уже не проживают. Кто должен всё это убрать?

— В данном случае, это территория общего пользования, и все жильцы данного подъезда равноправные участники этого процесса. Они должны сами привести в порядок свой подвал, чтобы предоставить доступ и проход работникам КСК, — сказал руководитель отдела.

Оксана КАТКОВА,

фото автора