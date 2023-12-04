Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным. Они обвинялись по пункту 2 части 4 статьи 194 УК РК «Неоднократное вымогательство в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору».

20 апреля в Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных. В полиции сообщили, что их подозревают в вымогательстве денег у ТОО за не публикацию негативных материалов.

Согласно материалам дела, в завуалированной форме Северные потребовали от предпринимателя 15 млн тенге за прекращение публикации негативных материалов о работе его ТОО. Журналистов задержали при получении части денег — пяти миллионов тенге.

— Кроме того, в июне 2019 года Наргиз Северная после публикации в социальных сетях материалов негативного характера о деятельности кофейни в Алматы потребовала от руководителя кофейни 500 тысяч тенге за не передачу этих материалов в газету. Спустя время она получила часть указанных средств в сумме 200 тысяч тенге, — сообщает пресс-служба суда.

Суд приговорил Владимира Северного к семи годами лишения свободы. По делу о кофейне его признали невиновным.

Наргиз Северную — к восьми годам заключения. Наказание отсрочено на пять лет в связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка. Приговор не вступил в законную силу.