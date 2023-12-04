Военнослужащий выстрелил в сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области, передаёт Informburo.kz.
Главная военная прокуратура сообщила, что инцидент произошёл второго декабря на пограничной заставе «Киялы».
— Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закреплённого оружия произвёл выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Военнослужащего задержали, решается вопрос избрания меры пресечения.