Военнослужащий выстрелил в сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области, передаёт Informburo.kz.

Главная военная прокуратура сообщила, что инцидент произошёл второго декабря на пограничной заставе «Киялы».

— Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закреплённого оружия произвёл выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.