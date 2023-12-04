Заместителем руководителя управления физической культуры и спорта по ЗКО назначили Мирболата Нуржанова. Ранее он занимал должность заместителя акима города.

К слову, глава ведомства Женис Нигметуллин так же был назначен около двух месяцев назад. На этом посту он сменил Каймена Есендиярова.

К слову, в социальных сетях пользователи обсуждают тот факт, что ни глава облспорта, ни его заместитель не имеют никакого отношения к спорту.

Мирболат Нуржанов является уроженцем села Первомай Акжайыкского района. В 2003 году окончил ЗКГУ имени Утемисова по специальности «Учитель истории и географии». В 2008 году получил диплом академии «Евразия» по специальности «Государственное и местное управление». С 2019 по 2021 годы отучился в британском университете «Стратклайд» по программе «Болашақ».

Трудовой путь начал учителем истории в школе посёлка Серебряково. В разные годы работал руководителем ТОО, помощником акима Бурлинского района, специалистом отдела внутренней политики Уральска, советником акима города, акимом села Круглоозерное. С 2017 по 2023 годы занимал должность заместителя акима Уральска.