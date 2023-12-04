Троих судей Алматинской области подозревают в коррупции, сообщает антикоррупционная служба.

Актикор начал досудебное расследование в отношении председателя суда Конаева. Его подозревают в получении обманным путём денег в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.

В получении взятки в значительном размере подозревают судью Талгарского райсуда. Он через судебного пристава получил вознаграждение «за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней».

— На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области. Он обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность, — говорится в сообщении.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.