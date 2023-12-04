МВД проводит рейды по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляют услуги интимного характера, сообщает Polisia.kz.

— За первые сутки рейда выявили 70 помещений для занятия проституцией. Виновных привлекли к административной ответственности по статье 450 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества». Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до тысячи МРП. Полицейские зарегистрировали пять фактов сводничества. Раскрыли ранее совершенную кражу трёх млн тенге у жителя Семея. Он пользовался услугами интимного характера у девушки, которая похитила его банковскую карту и обналичила деньги, — сообщили в министерстве.

В МВД сообщили, что в Атырауской области нашли женщину, которая 18 лет находилась в розыске как без вести пропавшая в Туркестанской области.

— При опросе она рассказала, что в 16 лет из-за ссоры с родителями ушла из дома в 2005 году и жила в разных городах страны. С тех пор она не общалась с близкими. Работала уборщицей в различных заведениях Алматы и Шымкента. Несколько дней назад приехала в город Кульсары, — пояснили в ведомстве.

Полицейские Атырау сообщили в департамент полиции Туркестанской области. Девушка связалась с родными. У неё нет удостоверения личности, сейчас она находится под контролем полиции. Решается вопрос отправки девушки в родным.