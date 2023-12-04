Как стало известно, с первого января следующего года повышается стоимость услуги ТОО «ЗапКаз РЭК» (по передаче и распределению электроэнергии по сетям). Тариф утверждён на ближайшие пять лет с ежегодным повышением.

К слову, в этом году предприятие во второй раз повышает стоимость своих услуг. 15 августа новый тариф утвердили на уровне 7,57 тенге за 1кв/час без учёта НДС. С учётом налога на добавленную стоимость тариф составил 8,48 тенге.

Так, с первого января 2024 года по 31 декабря 2028 года утверждён новый тариф по передаче и распределению электроэнергии по сетям:

на 2024 год — 8,02 тенге за 1 кВт/ч. С учетом НДС — 8,9 тенге за 1 кВт/ч;

на 2025 год — 8,42 тенге за 1 кВт/ч. С учетом НДС — 9,4 тенге за 1 кВт/ч;

на 2026 год — 8,69 тенге за 1 кВт/ч. С учетом НДС — 9,7 тенге за 1 кВт/ч;

на 2027 год — 9,02 тенге за 1 кВт/ч. С учетом НДС — 10,1 тенге за 1 кВт/ч;

на 2028 год — 9,35 тенге за 1 кВт/ч. С учетом НДС — 10,4 тенге за 1 кВт/ч.

К слову, АО «ЗапКаз РЭК» занимается лишь транспортировкой электроэнергии и поставляет её в область.

Розничной поставкой занимается ТОО «Батыс Энергоресурсы», и новый тариф АО «ЗапКаз РЭК» возможно также повлияет на стоимость электроэнергии для населения. Однако в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО сообщили, что пока ТОО «Батыс Энергоресурсы» заявку на изменение тарифа не подавало.

В ЗКО с первого октября ТОО «БатысЭнерго ресурсы» повысило тариф на электроэнергию. В этом году также уже повышалась цена на услуги АО «Жайыктеплоэнерго». Кстати, они подали заявку ещё раз и её рассмотрят. В августе повысился тариф услуг АО «ЗапКазРЭК», а чуть позже сразу на 50% — ТОО «Батыс су арнасы». Кроме этого в городском акимате обсуждался план повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 20 тенге: с 80 до 100 тенге при безналичной оплате.