Министерство экологии и природных ресурсов установило сроки учёта сайгаков. Соответствующие изменения в приказ Минсельхоза подписал глава Минэкологии.

Так, в инструкцию по проведению учёта добавили сайгаков. Согласно документу, их будут пересчитывать с 20 марта по первое мая и с первого сентября по 30 ноября.

Всего в списке 39 видов животных.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков, а позже — разрешить и любительскую охоту.