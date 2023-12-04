— 16 февраля этого года на Давыдова наложили дисциплинарное взыскание в виде строго выговора за ненадлежащее исполнение без уважительной причины своих должностных обязанностей. Ему дали поручение, он его не выполнил. Давыдов — самый проблемный работник во всём транспортном цехе. Постоянно чем-то недоволен. Его перевели в связи с производственной необходимостью на другую технику. Он отказывался её принимать. Собрали соответствующий материал и первого марта с ним расторгли трудовой договор, — пояснил Лукпанов о причине увольнения Давыдова.

— Прошу обратить внимание, что решением суда вопросы о законности применении норм трудового права указаны, что выполнены работодателем правильно. Единственное, почему работника Давыдова восстановили в должности, он якобы являлся членом выборного органа (член локального профсоюза ТОО «Батыс су арнасы»). Профсоюз предоставил в суде документы, что Давыдов был членом выборного органа, а мы не можем уволить члена органа без мотивированного мнения, — рассказал Лукпанов.

За подписью генерального директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануара Аркенова уволили машиниста экскаватора Давыдова , диспетчера Центральной диспетчерской службы Доронину , начальника канализационно-очистных сооружений Орунбаева и начальника службы эксплуатации водных сетей и сооружений Горохова . Стаж работы сотрудников на предприятии составлял от трёх до 13 лет. Заместитель начальника юридического отдела ТОО «Батыс су арнасы» Арман Лукпанов подробно рассказал о каждом увольнении и восстановлении работников через суд.Машинист экскаватора через 2,5 месяца восстановился на предприятие через суд. Со слов заместителя начальника юридического отдела, ему БСА выплатило компенсацию в размере 563 тысячи тенге за период вынужденного прогула.К слову, апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Трудовые обязанности за Давыдова во время вынужденного прогула выполнял другой работник.

Профсоюз — это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

— 20 марта Доронина написала заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Работник, который пишет заявление, должен удостовериться в том, что заявление руководство приняло и предоставило отпуск. Она не убедилась в этом и ушла. Директор решил не предоставлять приказ на отпуск, это его право. На следующий день Доронина не вышла на работу, что и послужило причиной увольнения. Работодатель действовал законно при растяжении трудового договора. Суд опять же восстановил её, якобы она тоже являлась членом профсоюза, — отметил заместитель начальника юридического отдела БСА.

— Они были фигурантами уголовного дела по факту кражи 300 плит в 2021 году на канализационно-очистных сооружениях на биопруду №2. Плиты предназначены для предотвращения размытия грунта. Их украли. Уголовное дело прекращали из-за неустановленного ущерба. По нашему заявлению снова возобновляли. КОС — это инженерный комплекс и отдельной балансовой стоимости по плитам нет. Сооружения были построены в 1960-годах. Балансовую стоимость мы установить не смогли. Как говорят в полиции: нет ущерба — нет уголовного дела. Тогда Горохова допрашивали в качестве свидетеля. Орунбаева в качестве свидетеля, имеющего права на защиту. И Горохов, и Орунбаев дали показания, что плиты вывозили с их согласия, ссылаясь на разрешение от экс-директора Имашева, — пояснил Лукпанов, уточнив, что сам Имашев опровергает сказанное Гороховым и Орунбаевым и он такого распоряжения не давал.

— Орунбаева в это время заменял его заместитель. Горохова никто не заменял. Сейчас их восстановили. Горохов вышел на пенсию. Орунбаев работает. Апелляцию подали, но ещё её не рассмотрели. Тем не менее, суд обязал выплатить за три месяца вынужденного прогула компенсацию. Итого Горохову выплатили 933 тысячи тенге, а Орунбаеву 799 тысяч тенге. Суд посчитал действия работодателя незаконными. Директор уволил их законно, мы так считаем, — пояснил он.

Следующая уволенная в списке работников была диспетчер Доронина. С ней расторгли трудовой договор третьего апреля этого года.Компания выплатила Дорониной компенсацию в размере 650 тысяч тенге почти за три месяца вынужденного прогула. Доронину замещал на работе в это время другой диспетчер. К слову, и на этот раз суд апелляционной инстанции посчитал доводы предприятия не состоятельными и оставил решение первого суда в силе. Арман Лукпанов подметил, что у них есть время на кассационное обжалование по делам двоих работников и они воспользуются этим правом. Следующие уволенные — Горохов и Орунбаев. Их также суд восстановил на работу.Со слов спикера, у них не было полномочий распоряжаться имуществом. Если предположить, что им дали на это разрешение, должен быть соответствующий акт о списании. После внутреннего расследования на предприятии Орунбаева и Горохова отстранили, а затем с ними расторгли трудовые договора. Причина — утрата доверия. Сотрудников отстранили третьего апреля, уволили 15 августа. Восстановились они через суд 15 сентября. С учётом того, что при отстранении им также не выплачивали заработную плату, суд первой инстанции обязал выплатить Горохову 1,7 млн тенге, Орунбаеву — 1,4 млн тенге.Арман Лукпанов отметил, все компенсации выплатили из фонда заработной платы ТОО «Батыс су арнасы», который утверждён тарифной сметой. Тарифную смету утверждает департамент комитета по регулированию естественных монополий. За пределы тарифной сметы по заработной плате они не выходили. Ущерб предприятие не понесло.