В связи с неблагоприятными погодными условиями третьего декабря пришлось перенести рейс Уральск — Астана. Борт сообщением Алматы — Уральск сел на запасном аэродроме в Актобе, сообщили в пресс-службе аэропорта «Орал».

Сегодня, четвёртого декабря, задержан рейс из Алматы. Ориентировочное время прибытия в Уральск — 16:00. На два часа задержан ещё один рейс из Алматы.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что с 18:00 третьего декабря до 4:00 четвёртого декабря шёл дождь со льдом.

— Это негативно влияет на безопасность полётов, так как из-за осадков быстро образуется корка льда. В таких случаях аэропорт использует антигололёдный реагент. Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейсов, исходя из прогноза погоды и возможных рисков. Сегодня (четвёртого декабря) в связи с резким переходом температуры от -3 до + 6 градусов к этому добавился туман, который осложняет видимость. Авиакомпании приняли решение перенести вышеупомянутые рейсы, — сообщили в аэропорту Уральска.

В воздушной гавани заверили, что авиакомпании оказывают всю необходимую помощь пассажирам.