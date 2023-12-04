В метрополитене Алматы запустили дополнительный состав, сообщили в управлении городской мобильности.

Теперь в часы пик на линии будут курсировать 11 составов. Это, уверяют в ведомстве, позволит снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд.

— С началом учебного года пассажиропоток в метрополитене увеличился с 70 тысяч до 90 тысяч пассажиров в день. Анализ показал планомерный рост количества пассажиров до 100 тысяч в сутки. Принято решение о запуске дополнительного подвижного состава. Каждый состоит из четырёх вагонов общей вместимостью более 900 человек, — рассказали в управлении.