AirAstana обязали не повышать цены билетов на внутренние рейсы до конца 2024 года

Авиакомпанию AirAstana оштрафовали на 876 млн тенге за злоупотребление монопольным положением, сообщает агентство по защите и развитию конкуренции.

Проверка выявила, что при покупке билетов в день вылета либо на ближайшие даты, авиакомпания необоснованно взимала топливный сбор. Он составлял от 3 500 до 6 500 тенге. В ведомстве пояснили, что топливный сбор может взиматься только для компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчёте которого рост учесть не представлялось возможным.

Авиакомпания заключила с агентством антимонопольный комплаенс. Он предусматривает:

исключение применения топливного сбора с шестого декабря 2023 года (не распространяется на билеты, проданные с топливным сбором до шестого декабря). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана — Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге;

обязательства по недопущению повышения цен на авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;

обязательства по реализации билетов по средним и низким ценам не менее 70% (только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) до 31 декабря 2024 года.

Агентство инициировало поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.