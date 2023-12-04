В полиции ЗКО сообщили о задержании вымогателей, передаёт Polisia.kz.

В первом случае задержан ранее судимый, причём неоднократно, житель Уральска 1984 года рождения. Угрожая насилием, он вымогал два млн тенге у горожанина 1992 года рождения. Подозреваемый взят под стражу.

Во втором случае задержаны сразу трое жителей региона 2004 и 2003 годов рождения. Угрожая физической расправой, они вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

В обоих случаях ведётся досудебное расследование. Всем подозреваемым грозит реальный срок.