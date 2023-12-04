В Махамбетском районном суде Атырауской области вынесли решение в отношении мужчины, который обвинялся по статье 669 КоАП РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Согласно судебному приказу, с 2022 года с должника взыскали алименты на содержание трёх несовершеннолетних детей в размере половины заработка и иного дохода. Однако мужчина не оплачивал их. Он задолжал собственным детям более двух миллионов тенге.

В суде он признал свою вину. Но несмотря на это, ему назначили трое суток ареста. Постановление суда вступило в законную силу.