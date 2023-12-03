По данным «Казгидромета», четвертого декабря ночью и утром на севере и северо-востоке ЗКО ожидается снег с дождем. На западе и севере региона — гололёд.
- В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — туман. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе — снег. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау — без осадков. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность, дождь и туман. В дневное время температура воздуха составит +9..+11 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.