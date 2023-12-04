В полиции и управлении образования прокомментировали распространившееся в сети видео с жестокой массовой дракой в Алматинской области.

Судя по , участниками стали несколько десятков человек. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что драка произошла ещё 29 ноября в селе Жапек Батыр.

— Между учеником девятого класса и учеником 10 класса возникли разногласия, которые переросли в массовую драку. Учащихся привлекли к административной ответственности. В отношении всех родителей несовершеннолетних собрали административные материалы по статье 127 КоАП РК «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении самих малолетних составили протоколы по статье 435 КоАП РК «Хулиганство», — говорится в сообщении.

В управлении образования региона определили, что участниками потасовки были учащиеся школ №51, 19, 4, 43 и 44. Сотрудники этих учреждений взяли ситуацию на контроль. В ведомстве заверили, что никто из детей серьёзно не пострадал. Хотя в социальных сетях проходила информация о четырёх подростках в реанимации.