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Социум

За два месяца предпринимателям ЗКО выдали кредитов на сумму 5,5 млрд тенге

Всего за два месяца 2018 года филиалами банков области было выдано кредитов на общую сумму 34,3 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор филиала ЗКОФ Нацбанк РК Козыбак КУЛЬБАРАКОВ, в основном население области берет кредиты в национальной валюте. - В 2018 году физическим лицам выдано кредитов на сумму 16,9 млрд тенге, что больше на 37%, чем в 2017 году. Юридическим лицам - 17,4 млрд тенге. Субъектам малого предпринимательства всего за два месяца банками было выдано займов на сумму 5,5 млрд тенге, что на 36% больше показа
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За два месяца предпринимателям ЗКО выдали кредитов на сумму 5,5 млрд тенге
Всего за два месяца 2018 года филиалами банков области было выдано кредитов на общую сумму 34,3 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор филиала ЗКОФ Нацбанк РК Козыбак КУЛЬБАРАКОВ, в основном население области берет кредиты в национальной валюте. - В 2018 году физическим лицам выдано кредитов на сумму 16,9 млрд тенге, что больше на 37%, чем в 2017 году. Юридическим лицам - 17,4 млрд тенге. Субъектам малого предпринимательства всего за два месяца банками было выдано займов на сумму 5,5 млрд тенге, что на 36% больше показателей прошлого года, - пояснил директор филиала Нацбанка. Стоит отметить, что увеличилось и количество займов жителями региона на приобретение и строительство жилья. Им было выдано 2,3 млрд тенге. Однако наибольшую часть кредитов составляют потребительские, которых было выдано на 13,3 млрд тенге.  
деньги Кредит банк

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