За рулем машины, слетевшей в арык, был полицейский

Информацию "МГ" подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО. Как сообщила пресс-секретарь ДВД ЗКО Гульжан КАНАТОВА, за рулем авто находился сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции. - 14 марта в 6.45 полицейские направлялись на службу, - рассказала Гульжан КАНАТОВА. - Сотрудник полиции находился за рулем собственного автомобиля. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. После оказанной помощи водитель был отпущен домой, а пассажир, который находился рядом во время ДТП, был госпитализирован. Согласно медосвидетельствованию, водитель был трезв. Напомним, ДТП произош