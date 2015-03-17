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Происшествия

За рулем машины, слетевшей в арык, был полицейский

Информацию "МГ" подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО. Как сообщила пресс-секретарь ДВД ЗКО Гульжан КАНАТОВА, за рулем авто находился сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции. - 14 марта в 6.45 полицейские направлялись на службу, - рассказала Гульжан КАНАТОВА. - Сотрудник полиции находился за рулем собственного автомобиля. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. После оказанной помощи водитель был отпущен домой, а пассажир, который находился рядом во время ДТП, был госпитализирован. Согласно медосвидетельствованию, водитель был трезв. Напомним, ДТП произош
gorod
За рулем машины, слетевшей в арык, был полицейский
Информацию "МГ" подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО.
sletel1
sletel1
Как сообщила пресс-секретарь ДВД ЗКО Гульжан КАНАТОВА, за рулем авто находился сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции. - 14 марта в 6.45 полицейские направлялись на службу, - рассказала Гульжан КАНАТОВА. - Сотрудник полиции находился за рулем собственного автомобиля. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. После оказанной помощи водитель был отпущен домой, а пассажир, который находился рядом во время ДТП, был госпитализирован. Согласно медосвидетельствованию, водитель был трезв. Напомним, ДТП произошло 14 марта около семи часов утра в Зачаганске недалеко от областной детской больницы. Автомобиль «ВАЗ-2115» слетел с саратовской трассы и передней частью "воткнулся" в арык.
ДТП полицейские

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