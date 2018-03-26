За сбыт наркотиков задержали учителя в Уральске

32-летний учитель физкультуры начальных классов СОШ №3 был задержан 23 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, у учителя было изъято 5,04 грамма марихуаны. - 23 марта был произведен оперативный закуп у учителя физической культуры СОШ №3. Было закуплено 5,04 грамма марихуаны. Он был задержан у себя дома, - пояснил Андрей ХЛЕВИН. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК - "Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ". Стоит отметить,