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Происшествия Социум

За сбыт наркотиков задержали учителя в Уральске

32-летний учитель физкультуры начальных классов СОШ №3 был задержан 23 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, у учителя было изъято 5,04 грамма марихуаны. - 23 марта был произведен оперативный закуп у учителя физической культуры СОШ №3. Было закуплено 5,04 грамма марихуаны. Он был задержан у себя дома, - пояснил Андрей ХЛЕВИН. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК - "Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ". Стоит отметить,
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За сбыт наркотиков задержали учителя в Уральске
32-летний учитель физкультуры начальных классов СОШ №3 был задержан 23 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник  управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, у учителя было изъято 5,04 грамма марихуаны. - 23 марта был произведен оперативный закуп у учителя физической культуры СОШ №3. Было закуплено 5,04 грамма марихуаны. Он был задержан у себя дома, - пояснил Андрей ХЛЕВИН. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК - "Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ". Стоит отметить, что в отделе образования г. Уральск информацию о задержании учителя подтвердили, однако комментировать отказались.
наркотики учитель

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