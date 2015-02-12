Восемь лет лишения свободы за убийство матери получил житель села Актогай в Атырауской области, сообщает "Ак Жайык". Иллюстративное фото с сайта www.vestipmr.info Иллюстративное фото с сайта www.vestipmr.info Приговор вынес Махамбетский районный суд. Виновника осудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Убийство матери произошло в ноябре 2014 года. Все случилось после того, как пьяный житель села Актогай вернулся домой. Увидев свою мать, он начал наносить ей удары кулаками и ногами, а также бил ее настенными часами. От полученных травм женщина скончалась. Отмечается, что подсудимый свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.