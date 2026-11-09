«За высокие достижения»: Токаев наградил казахстанских спортсменов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами атлетов, показавших выдающиеся результаты на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх. Соответствующий указ подписан 9 ноября 2026 года, сообщается на сайте Акорды.
В список награждённых вошли победители и призеры соревнований, завоевавшие золотые медали в велоспорте, каратэ, фехтовании и других дисциплинах. Высоких наград спортсмены удостоены за вклад в развитие отечественного спорта и укрепление международного авторитета страны.
Указом Главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх награждены:
Орденом "Парасат"
- Берульцева Софья Полихроновна - обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;
Орденом "Құрмет"
- Луценко Алексей Александрович - обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана
- Проходов Кирилл Дмитриевич - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
- Сертай Ерлік Асқарұлы - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
- Чернухин Иван Сергеевич - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
- Яковлев Владислав Павлович - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы - обладатель золотой медали по каратэ, город Астана
- Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы - обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе
- Ермуханбет Наиль Мадьярұлы - обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в паравелоспорте, город Астана
- Калаус Анастасия Андреевна - обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в паравелоспорте, город Астана
- Кенжебек Диас Ерболатулы - обладатель золотой медали по параплаванию, город Астана
- Кулмурза Бексултан Нурланулы - обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
- Нұрмаханұлы Ибрагим - обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
- Сеилбекова Актолкын Елтаевна - обладательница золотой медали по парадзюдо, город Астана
- Сұлтанова Рината Станиславовна - обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км. город Астана
- Токсанбаева Ясмина Турсыновна - участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана
- Тлеулес Тамирлан Мухтарулы - обладатель золотой медали по таеквондо, город Астана
- Шарлаимов Вадим Вадимович - обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана
- Шинбаев Кадырбек Айбекович - обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе.