«За высокие достижения»: Токаев наградил казахстанских спортсменов

В список награждённых вошли победители и призеры соревнований, завоевавшие золотые медали в велоспорте, каратэ, фехтовании и других дисциплинах.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами атлетов, показавших выдающиеся результаты на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх. Соответствующий указ подписан 9 ноября 2026 года, сообщается на сайте Акорды.

В список награждённых вошли победители и призеры соревнований, завоевавшие золотые медали в велоспорте, каратэ, фехтовании и других дисциплинах. Высоких наград спортсмены удостоены за вклад в развитие отечественного спорта и укрепление международного авторитета страны.

Указом Главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх награждены:

Орденом "Парасат"

Берульцева Софья Полихроновна - обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;

Орденом "Құрмет"

Луценко Алексей Александрович - обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана

Проходов Кирилл Дмитриевич - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Сертай Ерлік Асқарұлы - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Чернухин Иван Сергеевич - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана

Яковлев Владислав Павлович - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;

Медалью "Ерен еңбегі үшін"