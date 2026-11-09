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Спорт

«За высокие достижения»: Токаев наградил казахстанских спортсменов

В список награждённых вошли победители и призеры соревнований, завоевавшие золотые медали в велоспорте, каратэ, фехтовании и других дисциплинах.
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«За высокие достижения»: Токаев наградил казахстанских спортсменов
Фото пресс-службы Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами атлетов, показавших выдающиеся результаты на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх. Соответствующий указ подписан 9 ноября 2026 года, сообщается на сайте Акорды.

В список награждённых вошли победители и призеры соревнований, завоевавшие золотые медали в велоспорте, каратэ, фехтовании и других дисциплинах. Высоких наград спортсмены удостоены за вклад в развитие отечественного спорта и укрепление международного авторитета страны.

Указом Главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх награждены:

Орденом "Парасат"

  • Берульцева Софья Полихроновна - обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;

Орденом "Құрмет"

  • Луценко Алексей Александрович - обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана
  • Проходов Кирилл Дмитриевич - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
  • Сертай Ерлік Асқарұлы - обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
  • Чернухин Иван Сергеевич - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
  • Яковлев Владислав Павлович - обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

  •  Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы - обладатель золотой медали по каратэ, город Астана
  • Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы - обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе
  • Ермуханбет Наиль Мадьярұлы - обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в паравелоспорте, город Астана
  • Калаус Анастасия Андреевна  - обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в паравелоспорте, город Астана
  • Кенжебек Диас Ерболатулы - обладатель золотой медали по параплаванию, город Астана
  • Кулмурза Бексултан Нурланулы - обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
  • Нұрмаханұлы Ибрагим - обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
  • Сеилбекова Актолкын Елтаевна - обладательница золотой медали по парадзюдо, город Астана
  • Сұлтанова Рината Станиславовна - обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км. город Астана
  • Токсанбаева Ясмина Турсыновна - участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана
  • Тлеулес Тамирлан Мухтарулы - обладатель золотой медали по таеквондо, город Астана
  • Шарлаимов Вадим Вадимович - обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана
  • Шинбаев Кадырбек Айбекович - обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе.

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