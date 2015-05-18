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Задержан редактор павлодарской газеты «Версия» Ярослав Голышкин

Фото с сайта radiotochka.kz Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на арест журналиста сроком на 2 месяца. В пресс-службе Павлодарского областного суда эту информацию пока не подтвердили. В четверг, 14 мая, спецгруппа КНБ по уголовному делу о шантаже и вымогательстве денежных средств с акима Павлодарской области Каната Бозумбаева задержала редактора павлодарской газеты «Версия» Ярослава Голышкина. Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на содержание журналиста под стражей сроком на 2 месяца. В пресс-службе
Marat
Задержан редактор павлодарской газеты «Версия» Ярослав Голышкин
Фото с сайта radiotochka.kz
Фото с сайта radiotochka.kz
 Фото с сайта radiotochka.kz Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на арест журналиста сроком на 2 месяца. В пресс-службе Павлодарского областного суда эту информацию пока не подтвердили. В четверг, 14 мая, спецгруппа КНБ по уголовному делу о шантаже и вымогательстве денежных средств с акима Павлодарской области Каната Бозумбаева задержала редактора павлодарской газеты «Версия» Ярослава Голышкина. Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на содержание журналиста под стражей сроком на 2 месяца. В пресс-службе Павлодарского областного суда эту информацию пока не подтвердили. По неофициальной информации, арест редактора «Версии» связан с расследованием дела о шантаже, которому якобы подвергся глава региона. Досудебное расследование началось по заявлению К. Бозумбаева, который сообщил, что неизвестные требуют с него 500 тысяч долларов в обмен на видео, в котором жертва изнасилования в государственной резиденции акима области, обвиняет в преступлении сына акима. Журналисты Павлодара отмечают: разговоры об изнасиловании на территории госрезиденции ходят уже больше двух месяцев. СМИ все это время обращались с запросами в правоохранительные органы по поводу данного преступления, но никакой информации они так и не получили. Газета «Версия» в разделе «слухи» опубликовала информацию о том, что сын высокопоставленного чиновника изнасиловал на охраняемом объекте девушку, которую потом с помощью угроз заставили замолчать.

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