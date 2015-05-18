Задержан редактор павлодарской газеты «Версия» Ярослав Голышкин

Фото с сайта radiotochka.kz Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на арест журналиста сроком на 2 месяца. В пресс-службе Павлодарского областного суда эту информацию пока не подтвердили. В четверг, 14 мая, спецгруппа КНБ по уголовному делу о шантаже и вымогательстве денежных средств с акима Павлодарской области Каната Бозумбаева задержала редактора павлодарской газеты «Версия» Ярослава Голышкина. Как сообщили фонду «Адил соз» в редакции газеты, 16 мая была получена санкция суда на содержание журналиста под стражей сроком на 2 месяца. В пресс-службе