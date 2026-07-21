Задержан ректор ЗКУ имени М. Утемисова

По словам правозащитника Бауыржана Заки, в отношении Нурлана Сергалиева проводят расследование.

Общественный деятель и правозащитник Бауыржан Заки сообщил на своей странице о задержании ректора Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Нурлана Сергалиева.

По информации спикера, ссылающегося на сотрудников вуза, руководителя учебного заведения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В кабинете ректора, как утверждает общественник, прошли обыски.

Расследованием дела, по данным правозащитника, занимается Антикоррупционная служба ДКНБ по ЗКО.

Официальные комментарии от правоохранительных органов и администрации университета на данный момент ожидаются. В самом вузе порекомендовали обратиться за комментариями в компетентные органы. Нурлан Сергалиев так же является депутатом областного маслихата.

Между тем, редакция Tengrinews сообщила, что информацию подтвердили в министерстве науки и высшего образования.