Задержан ректор ЗКУ имени М. Утемисова

Общественный деятель и правозащитник Бауыржан Заки сообщил на своей странице о задержании ректора Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Нурлана Сергалиева.
По информации спикера, ссылающегося на сотрудников вуза, руководителя учебного заведения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В кабинете ректора, как утверждает общественник, прошли обыски.
Расследованием дела, по данным правозащитника, занимается Антикоррупционная служба ДКНБ по ЗКО.
Официальные комментарии от правоохранительных органов и администрации университета на данный момент ожидаются. В самом вузе порекомендовали обратиться за комментариями в компетентные органы. Нурлан Сергалиев так же является депутатом областного маслихата.
Между тем, редакция Tengrinews сообщила, что информацию подтвердили в министерстве науки и высшего образования.