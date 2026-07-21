Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Задержан ректор ЗКУ имени М. Утемисова

По словам правозащитника Бауыржана Заки, в отношении Нурлана Сергалиева проводят расследование.
Арайлым Усербаева
Задержан ректор ЗКУ имени М. Утемисова
Фото из архива "МГ"

Общественный деятель и правозащитник Бауыржан Заки сообщил на своей странице о задержании ректора Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Нурлана Сергалиева.

По информации спикера, ссылающегося на сотрудников вуза, руководителя учебного заведения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В кабинете ректора, как утверждает общественник, прошли обыски.

Расследованием дела, по данным правозащитника, занимается Антикоррупционная служба ДКНБ по ЗКО.

Официальные комментарии от правоохранительных органов и администрации университета на данный момент ожидаются. В самом вузе порекомендовали обратиться за комментариями в компетентные органы. Нурлан Сергалиев так же является депутатом областного маслихата. 

Между тем, редакция Tengrinews сообщила, что информацию подтвердили в министерстве науки и высшего образования. 

задержание университет

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article