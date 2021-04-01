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Происшествия Социум

Задержание с участием сотрудников УБОП прошло в Уральске (фото, видео)

На месте проводятся следственные действия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 апреля, по улице Исатая-Махамбета прошло задержание с участием специального отряда быстрого реагирования. По предварительным данным, полицейским удалось задержать двух членов организованной преступной группировки, у которых было обнаружено оружие. Правонарушители передвигались на автомашине Chrysler. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на месте проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана дополнительная информация. Другие подробности выясняются. Внимание! 18+ Видео
Арайлым Усербаева
Задержание с участием сотрудников УБОП прошло в Уральске (фото, видео)
На месте проводятся следственные действия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Сегодня, 1 апреля, по улице Исатая-Махамбета прошло задержание с участием специального отряда быстрого реагирования. По предварительным данным, полицейским удалось задержать двух членов организованной преступной группировки, у которых было обнаружено оружие. Правонарушители передвигались на автомашине Chrysler. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на месте проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана дополнительная информация. Другие подробности выясняются. Внимание! 18+ Видео содержит ненормативную лексику! SkWo5FH-UQM
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
Задержание с участием УБОП происходит в Уральске (фото)
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криминал задержание ОПГ

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