Задержание с участием сотрудников УБОП прошло в Уральске (фото, видео)

На месте проводятся следственные действия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 апреля, по улице Исатая-Махамбета прошло задержание с участием специального отряда быстрого реагирования. По предварительным данным, полицейским удалось задержать двух членов организованной преступной группировки, у которых было обнаружено оружие. Правонарушители передвигались на автомашине Chrysler. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на месте проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана дополнительная информация. Другие подробности выясняются. Внимание! 18+ Видео