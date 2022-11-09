Займы 28 тысяч казахстанцев спишут микрокредитные организации

До конца года планируется урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что 30 микрофинансовых организаций (на их долю приходится основной объём беззалоговых потребительских кредитов) до конца 2022 года планируют урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков. В том числе: реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заёмщиков, частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной з