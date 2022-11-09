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Социум

Займы 28 тысяч казахстанцев спишут микрокредитные организации

До конца года планируется урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что 30 микрофинансовых организаций (на их долю приходится основной объём беззалоговых потребительских кредитов) до конца 2022 года планируют урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков. В том числе: реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заёмщиков, частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной з
Дана Рахметова
Займы 28 тысяч казахстанцев спишут микрокредитные организации
До конца года планируется урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков.
Обнулить плохие кредитные истории казахстанцев предложил депутат
Обнулить плохие кредитные истории казахстанцев предложил депутат
Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что 30 микрофинансовых организаций (на их долю приходится основной объём беззалоговых потребительских кредитов) до конца 2022 года планируют урегулировать проблемные задолженности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков. В том числе:
  • реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заёмщиков,
  • частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности на сумму 800 млн тенге по 107 тысячам заемщикам,
  • полное списание долга на сумму 600 млн тенге по займам 28 тысяч заёмщиков.
- Порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно. Снижение долговой нагрузки может проводится по обращению заёмщика. При этом условия реструктуризации определяются МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заёмщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий. Кроме того, МФО вправе самостоятельно реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заёмщика условиях, - говорится в сообщении.
Информация о проведении реструктуризации отражается в кредитной истории заёмщика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Кредит займ

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