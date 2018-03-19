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Заключенные Уральска отметили Наурыз

Сегодня, 19 марта, в колонии РУ 170/2 прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В концерте в РУ 170/2 приняли участие более 15 осужденных, а также артисты творческих коллективов города Уральска. По словам начальника режимного отдела учреждения РУ-170/2 Андрея СРАЛИЕВА, такие концерты у них проводятся к каждому празднику. - Осужденные с большой охотой принимают участие, они сами готовят сцены, готовят номера для выступления. Кто-то играет на гитаре, кто-то на домбре. Также к Наурызу будут организованы между осужденными спортивные с
Кристина Кобина
Заключенные Уральска отметили Наурыз
Сегодня, 19 марта, в колонии РУ 170/2 прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В концерте в РУ 170/2 приняли участие более 15 осужденных, а также артисты творческих коллективов города Уральска. По словам начальника режимного отдела учреждения РУ-170/2 Андрея СРАЛИЕВА, такие концерты у них проводятся к каждому празднику. - Осужденные с большой охотой принимают участие, они сами готовят сцены, готовят номера для выступления. Кто-то играет на гитаре, кто-то на домбре. Также к Наурызу будут организованы между осужденными спортивные соревнования и праздничный обед, - пояснил Андрей СРАЛИЕВ. Начальник режимного отдела учреждения РУ-170/2 рассказал, что выступающим  на концерте будет объявлена благодарность за активное участие в общественной жизни колонии. - В дальнейшем это будет положительным моментом, если осужденный обращается с ходатайством о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид, - отметил Андрей СРАЛИЕВ. Осужденный Григорий ХАВАЛКИН говорит, что в колонию попал 1,5 года назад. - Меня осудили на три года за участие в иностранных вооруженных конфликтах. Я возил на Украину гуманитарную помощь. По профессии инженер-строитель, но всегда принимаю активное участие в таких концертах. Умею играть на ямахе и баяне, мне это нравится, это мое хобби, - рассказал Григорий ХАВАЛКИН. Стоит отметить, что всего в колонии РУ 170/2 отбывают наказание более 400 человек.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Наурыз концерт осужденные РУ-170/2

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