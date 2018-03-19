Заключенные Уральска отметили Наурыз

Сегодня, 19 марта, в колонии РУ 170/2 прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В концерте в РУ 170/2 приняли участие более 15 осужденных, а также артисты творческих коллективов города Уральска. По словам начальника режимного отдела учреждения РУ-170/2 Андрея СРАЛИЕВА, такие концерты у них проводятся к каждому празднику. - Осужденные с большой охотой принимают участие, они сами готовят сцены, готовят номера для выступления. Кто-то играет на гитаре, кто-то на домбре. Также к Наурызу будут организованы между осужденными спортивные с