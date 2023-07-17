10 июля Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

Документ обязывает популярных пользователей социальных сетей платить налоги с доходов от рекламы и маркировать пиар-контент. Спонсорский контент должен содержать текстовые и (или) графические обозначения, указывающие на спонсора. В нём нельзя дискредитировать людей и компанию, их деятельность, товары и услуги. В случае если спонсорский контент содержит рекомендации, отзывы и подтверждающие документы, то они должны являться подлинными и проверяемыми.

Инфлюенсеров (пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию в целях предпринимательской деятельности — выдержка из закона) обязуют нести ответственность за публикуемую информацию. За распространение недостоверной информации владельцев онлайн-платформ будут штрафовать на 20 МРП (69 тысяч тенге в 2023 году), блогеров – на 40 МРП (138 тысяч тенге в 2023 году).

Необходимость?

Один из авторов законопроекта депутат Айдос Сарым объяснял, что в интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей.

— Мы знаем, что правоотношения и взаимоотношения в этой сфере в основном находятся в тени, либо в серой зоне. Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги в конвертах и так далее. Используют интернет, чтобы создавать финансовые пирамиды, заниматься незаконной благотворительностью... В законопроект мы вносим понятие «инфлюенсер». Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые так зарабатывают деньги, которые могут влиять на мнение, которые продают товары, пользуясь своей известностью. Они должны прежде всего платить налоги. Они должны помечать свой контент, чтобы люди понимали: вот это его личная позиция, а вот это является рекламой, за которую он получает деньги, – говорил Сарым.

Говоря о пирамиде, вероятнее всего, речь шла о деле Mudarabah Capital, когда три известных вайнера рекламировали инвестиционную компанию, которая в итоге оказалась незаконным бизнесом с миллиардным ущербом для потерпевших.

Что же касается налогов, то недавно за блогеров активно взялись в соседней России. И по их примеру можно примерно понять, о каких суммах идёт речь. Например, «Королева марафонов» Елена Блиновская должна казне 918 млн рублей — более пяти миллиардов тенге. В марте следственный комитет возбудил уголовные дела на Валерию Чекалину и её мужа Артема — их заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей. Блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Однако блогеры со скромным доходом считают, что потеряют доход. Им придётся создавать юридическое лицо, ведение которого может равняться сумме дохода.

Борьба с фейками?

Директор «Правового медиацентра» Диана Окремова считает, что формулировка «ложная информация» не конкретна.

— В чём, на мой взгляд, главная опасность — в введении понятия «ложная информация» и введении за неё административной ответственности. При этом сама формулировка «ложная информация» абсолютно не конкретна. Ложной информацией может быть абсолютно что угодно! Это может быть безобидная информация, это может быть информация опасная. В законе нет, к сожалению, никакой детализации. По сути, это очередное резиновое понятие, под которое можно подвести все что угодно, — высказала Окремова свою точку зрения в интервью проекту «Настоящее время».

При этом ответственность за распространение недостоверной информации уже прописано в Уголовном кодексе. Так, согласно статье 274 УК РК человеку может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет.

Закон вступит в силу через 60 дней со дня его официального опубликования в СМИ. Согласно данным adilet.zan.kz, текст закона две государственные газеты опубликовали 11 июля, а значит документ вступил в силу 10 сентября.