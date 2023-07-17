В пресс-службе прокуратуры Атырауской области сообщили, что пятерых оперуполномоченных обвиняют в совершении пыток. Дело передано в суд.
— Они по предварительному сговору в феврале текущего года в целях получения признательных показаний от гражданина применили недозволенные методы дознания, причинив последнему физические и психические страдания, — говорится в сообщении.
Согласно части второй статьи 146 УК РК, им грозит до шести лет заключения с временным лишением права заниматься определённые должности.