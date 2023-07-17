В комитете по охране прав детей министерства просвещения сообщили, что представители ведомства также работают на месте.
— Незамедлительно создана оперативная мобильная группа для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. В заинтересованные государственные органы в соответствии с их компетенцией направлены письма по вопросам безопасного нахождения детей в центре, а также касательно проведения конкурсных процедур, принятия и исполнения договорных обязательств. Данный вопрос до полного его решения будет находиться на личном контроле председателя комитета, — говорится в сообщении.
Видео с детским лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. Путёвки в «лагерь» для школьников Жетысуского района Алматы оплачивали из казны. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам и вскоре их направят в другие учреждения для отдыха. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Сейчас управление совместно с Общественным советом создало рабочую группу. В её состав также вошли представители общественности и городской прокуратуры. Они объедут все загородные лагеря.