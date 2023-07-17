Дворника подозревают в развращении воспитанников детского сада в Алматы
О преступлении сообщила известный в Алматы адвокат Айман Умарова. Мужчина работал дворником-садовником в одном из детских садов Бостандыкского района. Жертвами домогательств стали по меньшей мере шестеро детей в возрасте до пяти лет.
— Он поднимал их на руки, заводил в домик свой. Родители обращались в администрацию, но никаких мер не было предпринято. Сами работники не могли не знать, так как сигналы поступали от родителей, — сказала адвокат.
В пресс-службе департамента полиции Алматы информировали, что уголовное дело зарегистрировано и расследуется управлением Бостандыкского района по статье 124 части 3 УК РК (развращение малолетних, совершённые неоднократно).
— Проводится комплекс следственный действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего, по результатам чего по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента, — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 17 лет заключения.
Позже в комитете о охране прав детей отметили, что курирующий вице-министр поручил всем региональным управлениям образования «предпринять незамедлительные и эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов». А именно: тщательный отбор и обучение персонала детских учреждений, улучшение системы контроля и обеспечение безопасности детей.
Родителей призвали предоставлять информацию о любых подозрительных ситуациях, связанных с безопасностью детей.
