Цена команды за год выросла на 19%. Это обусловлено успехами мадридцев на спортивной арене (например, победой в Лиге чемпионов) и сделкой на 400 млн долларов с инвестиционной компанией Sixth Street, которая должна помочь с реконструкцией стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Вторым в рейтинге Forbes оказался «Манчестер Юнайтед» (6 млрд долларов). Впервые за всю история сразу два футбольных коллектива достигли такой стоимости. Сейчас владельцы «красных дьяволов» думают о продаже или доли в «МЮ», или клуба целиком.

На третьей строчке располагается испанская «Барселона». Каталонская команда стоит 5,51 млрд долларов.

В первую пятёрку также входят «Ливерпуль» (5,29 млрд долларов) и «Манчестер Сити» (4,99 млрд). «Горожане» 10 июня могу впервые стать победителями Лиги чемпионов, что положительно скажется на стоимости английского клуба. Интересно, что в топ-30 наиболее дорогих коллективов планеты входят сразу 7 клубов МЛС.