«Закончилось топливо»: пассажирский самолёт не смог долететь до пункта назначения

Пассажиры рейса из Туниса в Москву, по их словам, почти шесть с половиной часов не могли покинуть самолёт после вынужденной посадки в Нижнем Новгороде. Туристы утверждают, что в салоне было душно, не работали туалеты, а воду и еду им долгое время не предоставляли. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», передает МойГород

Самолёт выполнял рейс 5P 014 из Монастира в Москву 11 октября. Пассажиры должны были прибыть в аэропорт Шереметьево около 21:00, однако незадолго до посадки экипаж сообщил об изменении маршрута. По словам туристов, причиной стало закрытие воздушного пространства над столицей из-за угрозы атаки беспилотников. В итоге борт направили на запасной аэродром в Нижнем Новгороде.

Как утверждают пассажиры, после посадки им не разрешили выйти из самолёта. Сначала экипаж сообщал, что вылет вскоре продолжится, однако ожидание затянулось. Позже, по словам туристов, возникли разногласия по поводу оплаты топлива.

«Потом нам сказали, что топливо не хочет оплачивать уже российская сторона, а затем — что в аэропорту оно просто закончилось из-за того, что там скопилось много самолетов», — рассказали пассажиры.

Позже на борт поднялась представительница аэропорта. По словам туристов, она заявила, что их не будут выпускать из самолёта, поскольку они якобы сами выбрали иностранную авиакомпанию.

Пассажиры также пожаловались на условия ожидания. По их утверждению, им не предоставляли воду и еду, туалеты не работали, а в салоне было душно. Лишь перед вылетом людям раздали по бутылке воды и печенье.

Почему самолёты направляли в Нижний Новгород

11 октября аэропорт Нижнего Новгорода принимал самолёты, которые не могли приземлиться в Москве. По данным местного издания NewsNN, в тот день воздушная гавань приняла 16 рейсов, следовавших в столицу. Все службы аэропорта работали в усиленном режиме.

Вечером того же дня в Нижнем Новгороде также совершил незапланированную посадку самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву. Его прибытие в столицу ожидалось примерно в 21:00.

По информации NewsNN, пассажиры этого рейса также несколько часов провели в салоне самолёта, не снимая курток и пальто.

На момент публикации официальных комментариев авиакомпании и аэропорта по поводу жалоб пассажиров рейса из Монастира не приводится.