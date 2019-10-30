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Социум

Зал электронных услуг открылся в вузе Уральска

В ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось торжественное открытие зала элелектронных услуг. Главной целью открытия «Уголка самообслуживания» является оказание государственных услуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности сотрудников и учащихся университета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Через портал электронного правительства РК «egov.kz» есть возможность, не обращаясь в ЦОН, получить госуслуги в электронном виде. В свою очередь студенты вуза очень обрадовались открытию данного зала. - Это очень удобно. Теперь нам не надо будет обращаться в ЦОН, чтобы получить ряд справок. Дум
Дана Рахметова
Зал электронных услуг открылся в вузе Уральска
В ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось торжественное открытие зала элелектронных услуг. Главной целью открытия «Уголка самообслуживания» является оказание государственных услуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности сотрудников и учащихся университета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Через портал электронного правительства РК «egov.kz» есть возможность, не обращаясь в ЦОН, получить госуслуги в электронном виде. В свою очередь студенты вуза очень обрадовались открытию данного зала. - Это очень удобно. Теперь нам не надо будет обращаться в ЦОН, чтобы получить ряд справок. Думаю, зал электронных услуг будет пользоваться спросом, ведь в век информационных технологий получение услуг в электронном виде очень важно и необходимо, - заявил студент вуза Дастан Молдагалиев. Зал оказания электронных услуг для студентов будет предоставлять порядка 60 видов госуслуг в электронном формате с помощью одноразового элелектронного пароля и 600 услуг с помощью ЭЦП. - 20 преподавателей нашего вуза прошли специальные обучающие курсы, чтобы в дальнейшем оказывать помощь учащимся и сотрудникам нашего учебного заведения, при получении государственных услуг через портал электронного правительства, - рассказала преподаватель ЗКАТУ им. Жангир хана Гаухар Жаксылыкова. По взаимной договоренности сторон Центром обслуживания населения филиалом НАО ГК Правительство для граждан в Уральске, в университете Жангир хана открыт зал электронных услуг, главной целью которого является оказание государственных услуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности сотрудников и обучающихся университета. С этой целью ведущие сотрудники ЦОНа провели для группы преподавателей и сотрудников вуза обучающие курсы по работе с базой электронного правительства. В ходе торжественной презентации зала электронных услуг, им были вручены сертификаты о прохождении обучения, и теперь они сами являются тренерами, и в последующем будут обучать других сотрудников университета. К слову, через портал электронного правительства Республики Казахстан «egov.kz» сотрудники и обучающиеся теперь имеют возможность, не обращаясь в ЦОН и не выходя за пределы университета, получить более 50 наиболее востребованных госуслуг и справок в электронном виде с помощью одноразового электронного пароля, а также около 600 услуг с помощью электронной цифровой подписи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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