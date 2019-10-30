Зал электронных услуг открылся в вузе Уральска

В ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось торжественное открытие зала элелектронных услуг. Главной целью открытия «Уголка самообслуживания» является оказание государственных услуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности сотрудников и учащихся университета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Через портал электронного правительства РК «egov.kz» есть возможность, не обращаясь в ЦОН, получить госуслуги в электронном виде. В свою очередь студенты вуза очень обрадовались открытию данного зала. - Это очень удобно. Теперь нам не надо будет обращаться в ЦОН, чтобы получить ряд справок. Дум