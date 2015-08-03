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Замакима Костаная задержан с поличным во время получения взятки - суд

Заместитель акима Костаная Максут Калиев задержан за получение взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на суд №2 города. Фото с сайта kstnews.kz Сотрудники антикоррупционной службы задержали чиновника вечером 1 августа 2015 года с поличным во время передачи денег от директора ТОО "Сыл" Гагика Овнаняна. Сейчас они оба находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Максуту Калиеву вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере". Бизнесмену Гарику Овнаняну предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо круп
Marat
Замакима Костаная задержан с поличным во время получения взятки - суд
Заместитель акима Костаная Максут Калиев задержан за получение взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на суд №2 города.
Фото с сайта kstnews.kz
Фото с сайта kstnews.kz
 Фото с сайта kstnews.kz Сотрудники антикоррупционной службы задержали чиновника вечером 1 августа 2015 года с поличным во время передачи денег от директора ТОО "Сыл" Гагика Овнаняна. Сейчас они оба находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Максуту Калиеву вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере". Бизнесмену Гарику Овнаняну предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере". "Сегодня в суд должны поступить документы и должен быть рассмотрен вопрос о мере пресечения", - рассказала заведующая канцелярией суда №2 Анара Калкамбаева. - И будет ясно: останется ли он под стражей, либо будет находиться под подпиской о невыезде". По предварительным данным, Калиев получил взятку за то, чтобы ТОО "Сыл" продолжило строительство спецЦОНа для автовладельцев в районе аэропорта Костаная. Сумма взятки не уточняется. Ранее ИА Tobolinfo.kz со ссылкой на анонимный источник в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщал, что размер взятки составил 13 миллионов тенге. При этом указанная сумма могла быть частью взятки, размер которой составляет половину от бюджета строительного подряда на общую сумму более 1 миллиарда тенге. ТОО "Сыл" начал строительство здания спецЦОНа в Костанае в сентябре 2014 года. 764,3 миллиона тенге на его строительство было выделено из республиканского бюджета, из местного - 254,8 миллиона тенге. На 1 мая 2015 года строители освоили 479 миллионов тенге.

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