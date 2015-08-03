Замакима Костаная задержан с поличным во время получения взятки - суд

Заместитель акима Костаная Максут Калиев задержан за получение взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на суд №2 города. Фото с сайта kstnews.kz Сотрудники антикоррупционной службы задержали чиновника вечером 1 августа 2015 года с поличным во время передачи денег от директора ТОО "Сыл" Гагика Овнаняна. Сейчас они оба находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Максуту Калиеву вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере". Бизнесмену Гарику Овнаняну предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо круп