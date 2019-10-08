Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе антикоррупционной служба РК, двое военнослужащих ЗКО подозревались в получении взятки в размере 300 тысяч тенге. – В Уральске было окончено досудебное расследование в отношении заместителя командира части по тылу РГУ «Воинская часть 5517» Национальной гвардии РК майора Омарова и начальника отдела вещевой службы указанного РГУ лейтенанта Кыдырова по факту получения взятки. Они подозревались в получении взятки в виде денег в сумме 300 тысяч тенге от директора частной компании за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство, - сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы РК. 7 октября приговором военного суда Актюбинского гарнизона Омаров признан виновным в получении взятки и осужден к лишению свободы сроком на 7 лет 2 месяца, Кыдыров приговорен к наказанию в виде штрафа на сумму 6 млн тенге. Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также воинских званий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.