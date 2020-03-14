В состав делегации вошли министр энергетики Нурлан Ногаев, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев, а также вице-министры Министерства здравоохранения Камалжан Надыров, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, Министерства национальной экономики Ермек Алпысов и заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты населения и миграции МТСЗН РК Толеген Оспанкулов. Во время встречи с активом области и руководителями крупнейших нефтесервисных предприятий региона также состоялся обстоятельный разговор о текущей ситуации в социально-трудовой сфере Актюбинской области. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона. По информации акима Актюбинской области Ондасына Уразалина, на предприятиях нефтегазовой отрасли региона работают свыше 15 тысяч работников и в рамках сохранения рабочих мест, подписаны Коллективные договора и Меморандумы со всеми компаниями. В целом в регионах отмечена стабильная социальная обстановка, с учетом обеспечения социальной поддержки нуждающихся граждан и отсутствия на предприятиях текущей и просроченной задолженности по заработной плате. По итогам заседания заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов поручил Министерству энергетики и акиматам областей усилить взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли в решении ряда проблемных вопросов. Прежде всего, поручено осуществить пересмотр производственных планов и разработать антикризисные дорожные карты, связанные с изменением цен на нефть. В рамках соблюдения трудовых обязательств, Ералы Тугжанов поручил принять конкретные меры по предотвращению трудовых споров, сохранению рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работникам предприятий. В ходе визита правительственной делегации в Мангистаускую, Атыраускую и Актюбинскую области, заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым акимам регионов даны поручения по проведению постоянного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на местах. - Вы знаете, что были приняты срочные меры для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране. К сожалению, информация об угрозе коронавируса в нашей стране нашла свое подтверждение. И перед нами сегодня стоит ответственная задача по противостоянию коронавирусной пневмониии, - подчеркнул Ералы Тугжанов. Для ознакомления с уровнем подготовки и оснащения медицинских организаций заместитель Премьер-Министра РК посетил областные противотуберкулезные диспансеры и инфекционные больницы в городах Актау, Атырау и Актобе. В целях предотвращения болезни в регионах страны обозначены стационары для изоляции. Инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек, инфекционное отделение многопрофильной больницы г. Жанаозен на 70 коек. В области функционируют 7 санитарно-карантинных пунктов. В Атырауской области также все медучреждения переведены в активный режим работы, образованы пограничные карантинные станции, медицинские работники подготовлены и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того в регионе имеется 12 аппаратов ИВЛ и изолированное здание на 100 койкомест. В Актюбинской области в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции также принимаются необходимые меры. Создан коечный фонд на 130 коек, инфекционные госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Учреждения обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медицинский персонал прошел обучение. Заместитель премьер-министра РК отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием и индивидуальными защитными средствами. Особый акцент также сделан на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости. Рабочая поездка правительственной делегации продолжится в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.