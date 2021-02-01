В социальной сети Instagram на страницебыл опубликован видеоролик от жителя ЗКО. Автор снял на видео участок обледеневшей трассы, он утверждает, что это трасса Уральск-Чапаево. Аналогичные ролики, снятые на трасах Уральск-Таскала, Уральск-Атырау также распространяются по Сети. Активные пользователи стали комментировать ролик, они возмущены тем, что трассы не чистят, однако хотят сделать платными. — Уже не знают, как содрать деньги, — написала пользователь tsvetkova1264. Также в комментариях жители области предложили вариант, чтобы исправить ситуацию. — Всем водителям нужно по две пачки хотя бы соли посыпать. Никто кроме нас не позаботится. Мир всем местным, — написал пользователь askhatcooper. Журналисты «МГ» обратились с официальным запросом в «КазАвтоЖол» о состоянии дорог ЗКО. Как рассказал и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык, компания является национальным оператором автомобильных дорог республиканского значения по Западно-Казахстанской области. Сеть автодорог республиканского значения в ЗКО составляет 1414 километров. — Все работы по содержанию автодорог республиканского значения проводит единый подрядчик «Казахавтодор». В зимний период 2020-2021 года на содержании ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» находится 1176 километров, содержание остальных 238 километров автодорог производится подрядными организациями, выполняющими капитальный ремонт, — пояснил Елдар Садык. Также он отметил, что в этом году почти вдвое меньше было выделено денег на содержание областных дорог. — В этом году на обслуживание дорог было выделено 850 миллионов тенге, в прошлом году — 1,5 миллиарда тенге, — сказал и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол». Елдар Садык также рассказал, что для обслуживания дорог у филиала ЗКО «Казахавтодор» имеется 78 единиц техники, из них на зимнее содержание предусмотрено 49 единиц техники (автогрейдер, шнекоротор, трактор, погрузчик, бульдозер, машины КДМ) также дополнительно заключены договоры аренды на 14 единиц спецтехники. — На обслуживаемую в 2020-2021 годах сеть дорог потребность в специальной дорожно-эксплуатационной технике для зимнего содержания составляет 84 единицы. В наличии 49 единиц — это 58% от потребности, — сообщил Елдар Садык. Также он рассказал, на каких участках дороги планируется сделать ремонт в этом году. — Готовится сметно-техническая документация на средний ремонт автодороги «Подъезд к с. Хан Ордасы» км 6-21 (протяженность — 15 км). Продолжатся работы на переходящих объектах капитального ремонта автодороги Казталовка-Жанибек-гр.РФ и Унеге-Бисен-Сайхин общей протяженностью 238 километров. В этом году в рамках капитального ремонта планируется отремонтировать порядка 130 километров дорог, — пояснил Елдар Садык. — Планируется реконструкция автодороги Подстепное-Федоровка-гр.РФ (км 0-144). Елдар Садык объяснил, почему областные дороги покрыты льдом. — В этом году в Западно-Казахстанской области в связи с резкими изменениями погоды образовалась накат на проезжей части дорог. На сегодняшний день устранено 95% наледи и снежно-ледяного наката. Работы по ликвидации наледи продолжаются. Посыпка песко-соляной смеси осуществляется регулярно для предотвращения скользкости проезжей части при возникновении неблагоприятных погодных условий, в первую очередь выполняется посыпка на опасные участки (повороты, перекрестки, подъемы/спуски, мосты). На этот год было подготовлено 11 тысяч тонн песчано-соляной смеси, на сегодняшний день осталось 3 тысячи тонн смеси. Объемное содержание соли в смеси составляет 10-20% в соответствии с нормативом, — ответилЕлдар Садык. Что касается заметенных снегом знаков на обочинах дорог, Елдар Садык сообщил, что первоочередной задачей является необходимость очистки проезжей части и обочин дорог для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда транспортных средств.Фото из социальной сети Facebook страница Азамата Муссилова