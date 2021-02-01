Иллюстративное фото из архива "МГ" - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения, - говорится в сообщении. Поправки отменяют штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома. Соответственно, казахстанским водителям можно будет не возить с собой права и техпаспорта. Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан. Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта. Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. На данный момент закон еще не опубликован официально.