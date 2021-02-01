Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев получил прививку от COVID-19 сегодня, 1 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одним из первых привили от COVID-19 главного санврача ЗКО Первым прививку от коронавирусной инфекции получил заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев. Замакима ЗКО и главный санврач ЗКО получили вакцину "Спутник V" в городской поликлинике №1. После вакцинации Мухамгали Арыспаев призвал всех жителей области получить прививку от COVID-19. - Чтобы победить коронавирусную инфекцию, не менее 70% жителей ЗКО должны быть привиты. Вакцина безвредная. Я  только что получил вакцину и никаких побочных явлений нет. Поэтому еще раз хочу поздравить нас с началом вакцинации в области, - сказал главный санврач ЗКО. Айдар Нуралиев после получения прививки отметил, что это было безболезненно. - Я решился сделать прививку, потому что доверяю науке, поскольку данная вакцина прошла несколько испытательных процедур, поэтому, думаю, лучше сделать прививку и дальше жить спокойно, - отметил он. Напомним, сегодня, 1 февраля, в области началась вакцинация против коронавирусной инфекции. Фото Медета МЕДРЕСОВА