Предельные цены на продукты в социальных киосках: Масло подсолнечное "Белес" - 565 тенге за 1 литр Яйца куриные, категория С - 300 тенге за 1 десяток Сахар - 260 тенге за 1 килограмм Гречневая крупа - 360 тенге за 1 килограмм Рис - 225 тенге за 1 килограмм Мука пшеничная, в/с - 170 тенге за 1 килограмм Мука пшеничная, 1 сорт - 136 тенге за 1 килограмм Рожки - 202 тенге за 1 килограмм

Адреса расположения киосков: №1 - ул. А. Хусаинова, строение 46А (ост. А. Батыра), №2 - ул. А. Хусаинова, строение 46А (ост. А. Батыра), №3 - ул. Д. Нурпеисовой, строение 19А (напротив СЭС), №4 - ул. Монкеулы, строение 81А, №5 - мкр. Д.Конаева, строение 2А, №6 - ул. А.Кердери, в районе д.129, №7 - ул. Саратовская, 24 (район 20 школа), №8 - ул. Монкеулы, 85/5, №9 - мкр. Д. Конаева, в районе д.62, №10 - В районе торгового дома «Мир ковров».

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бакдаулет Ибраимов рассказал, что в данный момент в городе установлено 10 киосков, в которых реализуются продукты по сниженным ценам.- Эти киоски отдаются в аренду местным товаропроизводителям. Арендная плата небольшая - 17-20 тысяч тенге в месяц. В них производители продают свой товар, а также нашим условием является то, что там реализуются товары по сниженным ценам, без наценки. Ежедневно в киоски поступают подсолнечное масло, яйца куриные, сахар, гречка и рис, еженедельно завозится мука высшего и первого сортов и рожки, - объяснил Бакдаулет Ибраимов. Он также отметил, что для покупателей есть ограничения - например, в одни руки можно купить не более 1 литра масла, 5 килограммов муки, гречка, рис и сахар отпускаются из расчета не более 3 килограммов в одни руки. - Хочу отметить, что яйца поставляет Уральская птицефабрика, также свою продукцию поставляет ТОО "Белес" и ИП "Сабирова". Главная цель установки таких киосков - помочь малоимущим семьям, - говорит Бакдаулет Ибраимов. Нужно отметить, что в данный момент готовы еще пять киосков, их планируется поставить в Зачаганске и 6 микрорайоне. Кроме того, планируется поставить еще 15 киосков, то есть в течение года в городе будут установлены 30 социальных киосков.