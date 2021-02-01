10 киосков по продаже продуктов по сниженным ценам работают в Уральске
В этих киосках уральцы могут купить продукты из стабфонда по сниженным ценам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бакдаулет Ибраимов рассказал, что в данный момент в городе установлено 10 киосков, в которых реализуются продукты по сниженным ценам.
Предельные цены на продукты в социальных киосках:
Масло подсолнечное "Белес" - 565 тенге за 1 литр
Яйца куриные, категория С - 300 тенге за 1 десяток
Сахар - 260 тенге за 1 килограмм
Гречневая крупа - 360 тенге за 1 килограмм
Рис - 225 тенге за 1 килограмм
Мука пшеничная, в/с - 170 тенге за 1 килограмм
Мука пшеничная, 1 сорт - 136 тенге за 1 килограмм
Рожки - 202 тенге за 1 килограмм
- Эти киоски отдаются в аренду местным товаропроизводителям. Арендная плата небольшая - 17-20 тысяч тенге в месяц. В них производители продают свой товар, а также нашим условием является то, что там реализуются товары по сниженным ценам, без наценки. Ежедневно в киоски поступают подсолнечное масло, яйца куриные, сахар, гречка и рис, еженедельно завозится мука высшего и первого сортов и рожки, - объяснил Бакдаулет Ибраимов.
Он также отметил, что для покупателей есть ограничения - например, в одни руки можно купить не более 1 литра масла, 5 килограммов муки, гречка, рис и сахар отпускаются из расчета не более 3 килограммов в одни руки.
- Хочу отметить, что яйца поставляет Уральская птицефабрика, также свою продукцию поставляет ТОО "Белес" и ИП "Сабирова". Главная цель установки таких киосков - помочь малоимущим семьям, - говорит Бакдаулет Ибраимов.
Нужно отметить, что в данный момент готовы еще пять киосков, их планируется поставить в Зачаганске и 6 микрорайоне. Кроме того, планируется поставить еще 15 киосков, то есть в течение года в городе будут установлены 30 социальных киосков.
Адреса расположения киосков:
№1 - ул. А. Хусаинова, строение 46А (ост. А. Батыра),
№2 - ул. А. Хусаинова, строение 46А (ост. А. Батыра),
№3 - ул. Д. Нурпеисовой, строение 19А (напротив СЭС),
№4 - ул. Монкеулы, строение 81А,
№5 - мкр. Д.Конаева, строение 2А,
№6 - ул. А.Кердери, в районе д.129,
№7 - ул. Саратовская, 24 (район 20 школа),
№8 - ул. Монкеулы, 85/5,
№9 - мкр. Д. Конаева, в районе д.62,
№10 - В районе торгового дома «Мир ковров».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!